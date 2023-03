Cronaca 1197

Ferita dalla motosega muore sotto gli occhi del marito

La tragedia si è registrata nella tarda mattinata di oggi in via Monsereno a Imbersago, in provincia di Lecco

Redazione

Ferita dalla motosega, muore a causa delle gravissime ferite subite. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 marzo 2023, in via Monsereno a Imbersago, in provincia di Lecco. La vittima è Paola Martinelli, nota volontaria del paese. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che Paola Martinelli, residente in una villetta in via Monsereno, stesse aiutando il marito nella potatura di alcuni rami nel giardino della loro abitazione. Al marito, 77 anni di età, sarebbe però accidentalmente sfuggita la motosega, finendo per ferire la coniuge a una spalla.

Le ferite, profondissime, sono sembrate sin da subito estremamente gravi. Immediata è partita la chiamata ai soccorsi, giunti rapidamente sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale in elicottero, ma le ferite subite le sono risultate fatali. La notizia nel giro di qualche ora ha fatto il giro di Imbersago, colpendo profondamente la comunità in cui Paola Martinelli e il marito erano conosciuti e ben voluti, anche per via del loro impegno come volontari del Piedibus. (Primalecco.it)



