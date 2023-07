Cronaca 1317

Femminicidio a Troina, una donna di 56 anni è stata uccisa per strada a colpi di arma da fuoco

La vittima si chiamava Mariella Marino, i carabinieri hanno fermato l'ex marito Maurizio Impellizzeri che aveva fatto ritorno a casa

Redazione

Uccisa per strada dall'ex marito. Un altro femminicidio si è consumato a Troina, nell'Ennese. Ad essere stata uccisia una donna di 56 anni, Mariella Marino. Il delitto sarebbe accaduto in via Sollima, nel centrale ione di San Basilio. I carabinieri stanno cercando il marito della vittima. Sul luogo dell’omicidio sta andando il pm Michele Benintende. La vittima è Mariella Marino, il marito, sospettato del delitto, si chiama Maurizio Impellizzeri. La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era separata da tempo.

Mariella Marino, la donna uccisa oggi a Troina dal marito Maurizio Impellizzeri da cui si era separata un anno fa, aveva denunciato in autunno l’uomo per "atti persecutori". Impellizzeri aveva patteggiato una condanna a 8 mesi e non

era mai stato arrestato. I carabinieri, però, lo tenevano sotto controllo e avevano più volte perquisito la sua casa e il luogo di lavoro alla ricerca di armi, purtroppo mai trovate. La donna è stata assassinata a colpi di pistola.

La vittima avrebbe trovato il suo assassino, Maurizio Impellizzeri, all’uscita dal supermercato di via Sollima. Impellizzeri l’avrebbe minacciata con una pistola e la vittima sarebbe fuggita riuscendo a raggiungere la porta della casa di una conoscente. L’ex, però, l'avrebbe inseguita e avrebbe sparato mentre la vittima era sulla soglia dell’abitazione, colpendola tre volte e uccidendola. Secondo quanto riferiscono i conoscenti, Impellizzeri non si sarebbe mai rassegnato alla separazione.

E’ stato portato nella caserma dei carabinieri Maurizio Impellizzeri, l’imprenditore sospettato di avere ucciso l’ex moglie, Mariella Marino, a Troina, nell’ennese. L’uomo, dopo il delitto, che sarebbe avvenuto in strada, sarebbe tornato a casa e lì l’avrebbero raggiunto i militari. Si aspetta l’arrivo del pm per cominciare l’interrogatorio. Dopo la separazione Impellizzeri era rimasto nella casa della coppia, la moglie era andata a vivere dalla madre.



