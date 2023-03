Attualita 293

Fedez torna sui social e racconta cosa gli è accaduto: un forte antidepressivo gli ha causato pesanti effetti collaterali

E ringrazia la moglie: "In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, è l'unica persona che mi è stata a fianco"

Fedez torna sui social e attraverso una serie di stories su Instagram racconta quello che gli è successo nelle ultime settimane, dopo Sanremo, le polemiche e le illazioni su una presunta crisi coniugale con Chiara Ferragni. "Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga, lunga assenza. Un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma, eccomi qua a raccontarmi un po' quello che è successo", spiega.

"Anzitutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato, grazie davvero. E in seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che mi è successo, perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, che non sono corrispondenti al vero, è giusto che vi racconti io quello che mi è successo. Purtroppo devo partire da un po' indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico, e solo oggi ho realizzato quanto non mi sono preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. Mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me".

"Da gennaio - spiega ancora Fedez - mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. L'ho dovuto sospendere senza 'scalarlo': solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano rischi importanti. Io correvo rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato un effetto rebound, che è una cosa che non auguro a nessuno".

"Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose - aggiunge commuovendosi - quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto sulla mia famiglia, su mia moglie. In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, è l'unica persona che mi è stata a fianco". (ANSA)



