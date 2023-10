Attualita 322

Fedez torna a casa, dimesso dall'ospedale ringrazia: "Senza i donatori di sangue non sarei qui"

Il rapper era stato ricoverato d'urgenza per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna, seguita da un nuovo sanguinamento

Redazione

07 Ottobre 2023

Fedez è stato dimesso ieri dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era ricoverato dal 28 settembre. I valori del sangue si sono stabilizzati e i medici hanno quindi dato il via libera per il ritorno a casa, dove continuerà la sua degenza. Al momento dell'uscita dal nosocomio con Fedez c'erano Chiara Ferragni e il padre Franco Lucia. "Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue - ha detto uscendo -. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui". Il rapper era stato ricoverato d'urgenza per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna, seguita da un nuovo sanguinamento.

All'uscita Fedez era accompagnato da Chiara Ferragni che ha ringraziato pubblicamente. "Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicino - ha detto prima di salire sul minivan che lo ha accompagnato a casa -. Sto bene, devo solo riprendermi un pochino, ho solo bisogno di riposo". Una volta arrivato a casa Fedez ha fatto un post Instagram con le mani di tutti i componenti della famiglia (cane compreso) giunte e il messaggio "grazie per tutto l'affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti".



