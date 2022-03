Cronaca 667

Fedez sottoposto a intervento: ha un raro tumore neuroendocrino del pancreas

Lo scrive Fedez su Instagram, postando una foto vicino al letto d'ospedale

Redazione

24 Marzo 2022 14:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fedez-sottoposto-a-intervento-ha-un-raro-tumore-neuroendocrino-del-pancreas Copia Link Condividi Notizia

"Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)". Lo scrive Fedez su Instagram, postando una foto vicino al letto d'ospedale, con le dita alzate. "A due giorni dall'intervento sto bene e - prosegue il rapper - non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'". "Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico" conclude il messaggio di Fedez su Instagram. Tra i primi a commentare il post con un cuore il collega Lorenzo Jovanotti.

Questi tumori sono relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento di tutti i tumori maligni: in Italia colpiscono 4-5 persone ogni 100mila abitanti e ci sono circa 2.700 nuove diagnosi all’anno. I pazienti sono pochi, ma convivono per molti anni con la malattia. Nel 60-70 per cento dei casi sono localizzati nel tratto gastro-entero-pancreatico (come nel caso del rapper). Nel 20-30 per cento dei casi colpiscono polmoni e apparato respiratorio o altre regioni del corpo (10 per cento) come cute, tiroide, paratiroide e surreni.

I sintomi di presentazione più comuni di un NET pancreatico non funzionante sono dolore addominale (dal 35 al 78 per cento), perdita di peso (dal 20 al 35 per cento) e anoressia e nausea (45 per cento). I segni meno frequenti includono ittero ostruttivo (dal 17 al 50 percento), emorragia intra-addominale (dal 4 al 20 percento) o una massa palpabile (dal 7 al 40 percento). I sintomi possono anche essere attribuibili alla malattia metastatica. In una varietà di rapporti pubblicati, tra il 32 e il 73 per cento dei casi è metastatico alla diagnosi.



"Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)". Lo scrive Fedez su Instagram, postando una foto vicino al letto d'ospedale, con le dita alzate. "A due giorni dall'intervento sto bene e - prosegue il rapper - non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'". "Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico" conclude il messaggio di Fedez su Instagram. Tra i primi a commentare il post con un cuore il collega Lorenzo Jovanotti. Questi tumori sono relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento di tutti i tumori maligni: in Italia colpiscono 4-5 persone ogni 100mila abitanti e ci sono circa 2.700 nuove diagnosi all'anno. I pazienti sono pochi, ma convivono per molti anni con la malattia. Nel 60-70 per cento dei casi sono localizzati nel tratto gastro-entero-pancreatico (come nel caso del rapper). Nel 20-30 per cento dei casi colpiscono polmoni e apparato respiratorio o altre regioni del corpo (10 per cento) come cute, tiroide, paratiroide e surreni. I sintomi di presentazione più comuni di un NET pancreatico non funzionante sono dolore addominale (dal 35 al 78 per cento), perdita di peso (dal 20 al 35 per cento) e anoressia e nausea (45 per cento). I segni meno frequenti includono ittero ostruttivo (dal 17 al 50 percento), emorragia intra-addominale (dal 4 al 20 percento) o una massa palpabile (dal 7 al 40 percento). I sintomi possono anche essere attribuibili alla malattia metastatica. In una varietà di rapporti pubblicati, tra il 32 e il 73 per cento dei casi è metastatico alla diagnosi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare