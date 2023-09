Attualita 1724

Fedez operato per delle ulcere anastomotiche: ecco cosa sono e quali sono i sintomi

A spiegare di cosa si tratta Massimo Falconi, il medico che ha asportato il raro tumore al pancreas del rapper

Redazione

(fonte Tgcom24.mediaset.it) Nuovi problemi di salute per il rapper Fedez, dopo il tumore al pancreas asportato a marzo 2022. Stavolta l'artista è stato ricoverato d'urgenza in Chirurgia al Fatebenefratelli Sacco di Milano (e ha "rischiato la vita", come lui stesso ha comunicato ai fan in apprensione via Instagram) per "due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna". Più nello specifico, come ha spiegato a Il Corriere della Sera Massimo Falconi, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milanoil, che ha asportato al cantante il raro tumore, un carcinoma neuroendocrino, si è trattato di ulcere anastomotiche. Ecco cosa sono e perché si può parlare di un evento raro.

Ulcere anastomotiche, ecco cosa ha colpito Fedez

Come complicanza, spesso immediata e grave, seppur rara, di una chirurgia gastro-duodeno-digiunale possono svilupparsi queste ulcere, spesso causate da un'infezione da Helicobacter pylori o favorite dall'assunzione di antinfiammatori non steroidei. Vengono definite anastomotiche quando sorgono dove è avvenuta l'anastomosi (in chirurgia, frequente quella gastro-intestinale, è un tipo particolare di sutura che consiste nel collegamento, dopo resezione, di due parti dello stesso viscere o di due visceri cavi diversi in modo da renderli comunicanti, ndr).

"L'ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito, - ha confermato a Il Corriere della Sera il chirurgo di Fedez. - Allora c'era stata l'asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell'apparato digerente". E' in quella continuità che possono formarsi le ulcere, come complicanza della chirurgia gastrica. Per definizione, in patologia umana, si tratta di una soluzione di continuo, di forma rotondeggiante od ovalare, dei tegumenti e dei tessuti di rivestimento delle cavità interne, che interessa anche il tessuto connettivo sottostante e mostra scarsa tendenza alla risoluzione spontanea. "Può capitare, è un evento relativamente raro – continua Falconi a Il Corriere. - Si tratta di un'ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell'anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo 'cucito', suturato".

I sintomi dell'ulcera sono dolori, alterazione della funzione secretoria e della motilità, manifestazioni emorragiche. "Può manifestarsi - specifica il chirurgo al Corriere - con dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomito di sangue) oppure melena (emissione, con le feci, di sangue digerito)".



