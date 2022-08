Febbre e problemi intestinali per i bagnanti: su spiaggia di Lampedusa scatta il divieto di balneazione

Cronaca 1214

Febbre e problemi intestinali per i bagnanti: su spiaggia di Lampedusa scatta il divieto di balneazione

L’Asp di Palermo ha comunicato il superamento dei valori limite dei parametri biologici relativi agli Enterococchi intestinali

Redazione

26 Agosto 2022 12:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/febbre-e-problemi-intestinali-per-i-bagnanti-su-spiaggia-di-lampedusa-scatta-il-divieto-di-balneazione Copia Link Condividi Notizia

E' un'estate difficile per il mare di Sicilia sul fronte della qualità delle acque a causa degli atavici problemi di depurazione che a amacchia di leopardo investono tutta l'Isola. E dopo i divieti di balenazione (oggi rientrati) che hanno colpito le rinomate spiagge di Taormina, oggi è un'altra importante località turistica siciliana a dover fare i conti con spiagge off limits. Stiamo parlando di Lampedusa. Un divieto temporaneo di balneazione, a decorrere da ieri e fino al 10 settembre, è stato emanato per le acque antistanti a Cala Pisana.

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo che l’Asp di Palermo ha comunicato il superamento dei valori limite dei parametri biologici relativi agli Enterococchi intestinali. Nei giorni scorsi, sull'isola si erano registrati tanti casi di febbricola e problemi intestinali, vomito e diarrea, fra turisti ed isolani. L’Asp di Palermo aveva fatto dei campionamenti di acqua di mare e delle condotte idriche e aveva avviato gli esami batteriologici.



E' un'estate difficile per il mare di Sicilia sul fronte della qualità delle acque a causa degli atavici problemi di depurazione che a amacchia di leopardo investono tutta l'Isola. E dopo i divieti di balenazione (oggi rientrati) che hanno colpito le rinomate spiagge di Taormina, oggi è un'altra importante località turistica siciliana a dover fare i conti con spiagge off limits. Stiamo parlando di Lampedusa. Un divieto temporaneo di balneazione, a decorrere da ieri e fino al 10 settembre, è stato emanato per le acque antistanti a Cala Pisana. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo che l'Asp di Palermo ha comunicato il superamento dei valori limite dei parametri biologici relativi agli Enterococchi intestinali. Nei giorni scorsi, sull'isola si erano registrati tanti casi di febbricola e problemi intestinali, vomito e diarrea, fra turisti ed isolani. L'Asp di Palermo aveva fatto dei campionamenti di acqua di mare e delle condotte idriche e aveva avviato gli esami batteriologici.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare