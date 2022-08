Favignana, oltre 25 chili di pesce catturato illegalmente e attrezzatura non consentita: sanzioni per 5mila euro

Favignana, oltre 25 chili di pesce catturato illegalmente e attrezzatura non consentita: sanzioni per 5mila euro

Ai trasgressori è stata anche sequestrata l'attrezzatura: fucili, pinne maschere, bombole e torce

I finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Trapani, nell’ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Palermo e mirati al contrasto della pesca di frodo, hanno sorpreso un natante da diporto intento in attività illecita nelle acque antistanti l’isola di Favignana. Il tempestivo intervento delle Fiamme Gialle ha consentito di cogliere in flagranza sei soggetti che, muniti di attrezzatura non consentita tra cui fucili, pinne, maschere, bombole e torce, detenevano oltre 25 kg di varie specie ittiche illegalmente catturate.

Il prodotto ittico, sottoposto a visita sanitaria dai veterinari della ASP di Trapani, è stato dichiarato idoneo al consumo umano e devoluto in beneficienza ad un ente caritatevole presente nel territorio trapanese; ai trasgressori, dopo aver sequestrato l’attrezzatura, sono state elevate sanzioni per oltre 5.000 euro. Prosegue l’azione della componente aeronavale della Guardia di Finanza sul territorio volta a garantire le forme legali di economia, a tutela dei consumatori, della leale concorrenza e dell’ambiente marino, costantemente devastato dai pescatori abusivi e senza scrupoli.



