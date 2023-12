Cronaca 1428

Favara, ucciso commerciante d'auto: è stato freddato con due o tre colpi di pistola al volto

A ritrovare il corpo, riverso a terra a distanza della villetta nelle campagne, i familiari che hanno chiamato i carabinieri

Redazione

È stato freddato con due o tre colpi di pistola al volto Francesco Simone, 69 anni, il commerciante d’auto favarese trovato morto nella tarda mattinata in contrada Poggio Muto. Secondo quanto si è appreso i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata. A ritrovare il corpo, riverso a terra a distanza della villetta nelle campagne, i familiari che hanno chiamato i carabinieri. A coordinare le indagini, sul posto, anche il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinó.

Nei dintorni del luogo dell’omicidio ci sono delle telecamere che gli inquirenti stanno acquisendo per verificare se hanno immortalato chi ha sparato. La vittima ha diversi precedenti per usura e truffa. La sua rivendita di auto è poco distante dal luogo del delitto.



© Riproduzione riservata

