Favara, malore dopo aver trovato i ladri in casa: 66enne muore in ospedale

E' stato proprio nel raccontare ai militari dell’Arma quanto era accaduto che è stato colto da un malore improvviso

Un uomo di 66 anni di Favara, Domenico Marchica, è morto per arresto cardiaco in ospedale dove era giunto a causa di un malore. Poche ore prima era entrato nella sua abitazione di via Saba e aveva trovato due ladri. L’uomo, vedendo che i due stavano rovistando tra armadi e cassetti, aveva chiamato i carabinieri. Ed è stato proprio nel raccontare ai militari dell’Arma quanto era accaduto che è stato colto da un malore improvviso. A quel punto è stato trasportato su un’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento.

Dopo qualche ora dal ricovero – secondo quanto appreso dal quotidiano on line AgrigentoNotizie – , il sessantaseienne ha iniziato a stare male e a vomitare per poi essere colpito da un arresto cardiocircolatorio che ne ha causato il decesso. Intanto i carabinieri della tenenza di Favara stanno indagando sugli autori del furto ed è già stata verificata la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza.



