Favara, ladri in una concessionaria: rubano 2mila euro e una vettura per fuggire

L'auto sarebbe stata spinta a mano fuori dalla concessionaria e poi messa in moto

Redazione

Furto in una concessionaria di automobili a Favara, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, dopo aver forzato la porta di ingresso, è entrato nell’attività commerciale e, dopo aver messo tutto a soqquadro, ha rubato circa duemila euro che si trovavano in un cassetto e una Bmw di seconda mano. L'auto sarebbe stata spinta a mano fuori dalla concessionaria e poi messa in moto. I ladri, infatti, sarebbero fuggiti a bordo della stessa vettura.

A fare la scoperta è stato il titolare della concessionaria. L'uomo ha immediatamente contattato i carabinieri che si sono recati sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. I militari della stazione locale e della compagnia di Agrigento hanno ascoltato il proprietario della concessionaria per capire se nei giorni precedenti qualcuno avesse avvicinato l'uomo. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.



