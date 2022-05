Salute 166

Farmaci per broncopatici cronici, per la prescrizione serviranno esami specifici. Virone: "A Caltanissetta non si potrà"

Il medico Elio Virone torna a puntare l'attenzione sulla chiusura del reparto di Pneumologia all'ospedale Sant'Elia e le sue conseguenze

Una recente normativa della Regione Sicilia dispone che, per la prescrizione di alcuni importanti e indispensabili farmaci necessari per la terapia della Broncopatia Cronica Ostruttiva, le strutture pubbliche dovranno essere fornite di strumentazioni idonee che possano effettuare esami funzionali ritenuti indispensabili (Spirometria Globale). Non credo che scientificamente si debba ricorrere necessariamente a questo esame in particolare, quando in alternativa possono essere utilizzati la spirometria semplice (come già avviene), i test sulla qualità della vita e sulla tolleranza allo sforzo. Mi sembra un esercizio retorico per complicare la vita ai medici ed ai pazienti !!! Ma se così dovesse andare, Caltanissetta sarebbe in atto esclusa da centro prescrittore perché non ha una Pneumologia in grado di soddisfare le richieste della Regione….!

ELIO VIRONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PAZIENTI BPCO

SEZIONE NISSENA



