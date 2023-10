Attualita 158

Farina di Tumminia, ecco le proprietà e i benefici del grano duro siciliano

I benefici sono tutti da attribuire alla presenza della lignina che altro non è che una fibra

Redazione

Più leggera e digeribile, la farina di Tumminia è un prodotto pregiato ottenuto con la macinazione a pietra del grano. Presenta un ridotto contenuto di glutine ma un buon apporto proteico rispetto alle farine tradizionali. Oltre ad essere gustosa, possiede proprietà benefiche per la nostra salute. La farina di tumminia o timilia è ricavata da un particolare tipo di grano duro tipico dei territori siciliani. La tumminia è un grano a ciclo breve: viene solitamente seminato a marzo per poi effettuare la raccolta a giugno. Dalla sua lavorazione si ottiene una farina integrale molto ricca di proteine e povera di glutine.

Le spighe di questo grano vengono lavorate con la macinazione a pietra producendo una farina meno raffinata rispetto a quelle tradizionali. Il risultato è migliore in termini di sapori e di vantaggi per la salute. I prodotti risultano più leggeri e digeribili e ricchi di proprietà benefiche. Le modalità di lavorazione meno intensive e industriali giustificano il prezzo di vendita più alto di questa farina e dei prodotti da essa ottenuti.Utilizzando questa farina si tutela il patrimonio di biodiversità del territorio siciliano e si incentiva la filiera corta. La scelta ricade su prodotti non trattati chimicamente e poco lavorati per prevenire l’insorgenza di intolleranze alimentari.

Farina di tumminia: grano

La varietà di grano Tumminia ha origini molto antiche ed in passato era coltivata in tutta la regione siciliana. Al giorno d’oggi la sua diffusione risulta, invece, essere circoscritta solo ad alcune zone della Sicilia. La spiga di questo particolare tipo di grano si distingue dagli altri tipi di grano per diverse caratteristiche. Innanzitutto per l’altezza, pari a circa 180 cm. Inoltre, le spighe sono più scure e presentano chicchi irregolari rispetto a quelle tradizionali. Inoltre questo grano è anche adatto ad essere coltivato in condizioni di siccità. Si rivela, infatti, molto resistente e in grado di crescere senza richiedere speciali cure o tecniche di coltivazione.

La farina ricavata da questo tipo di grano è contraddistinta da un elevato contenuto proteico. Essa viene adoperata sia per la produzione di pane a pasta dura che per la produzione della pasta. Si tratta di prodotti altamente digeribili e durevoli. Possono essere conservati per diversi giorni rimanendo di consistenza abbastanza soffice.

Farina di tumminia: caratteristiche peculiari

Ricavata dalla macinazione a pietra, questa farina ha una resa minore rispetto a quella del grano più diffuso. Le spighe non vengono lavorate a livelli intensivi e ciò può giustificare prezzi più elevati sul mercato. Grazie a questo tipo di lavorazione si ottiene un prodotto semi-integrale, meno raffinato rispetto alle farine tradizionali. Questo grano antico contiene una percentuale di glutine più ridotta e ciò lo rende compatibile con la necessità di ridurre il rischio di intolleranze alimentari. Grazie al minore apporto di glutine, la farina in questione risulta più leggera e digeribile. Inoltre, i prodotti ottenuti a partire da questa farina hanno un sapore più pregiato e gustoso. Infine, utilizzare questo grano antico permette di tutelare la biodiversità del territorio siciliano privilegiando la filiera corta.

Farina di tumminia: proprietà

I benefici del grano di Tumminia sono da imputare alla qualità della sua lavorazione ma in particolare sono tutti da attribuire alla presenza della lignina che altro non è che una fibra che, come tale, apporta tutti i suoi caratteristici benefici. La lignina, oltre a garantire un eccellente beneficio all’intestino del consumatore del grano di Tumminia, contribuisce alla prevenzione di numerose patologie quali l’obesità, il diabete di tipo 2, infezioni e patologie infiammatorie, modula l’attività del sistema immunitario ma soprattutto previene malattie cardiovascolari. Ecco perchè il grano di Tumminia è conosciuto anche come il grano antico che fa bene al cuore!

Il grano di Tumminia, inoltre, riduce l’insorgenza di intolleranze alimentari e riduce i disturbi digestivi grazie al basso contenuto di glutine. Ultimo, ma non meno importante beneficio, il grano di Tumminia abbassa l’indice glicemico in quanto diminuisce il picco insulinico dopo mangiato quindi è consigliato per chi soffre di diabete di tipo 2.



