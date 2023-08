Cronaca 8291

Fanno sesso per 4 anni senza riuscire ad avere un bambino, poi la scoperta choc: lei è vergine e lo hanno sempre fatto nel modo sbagliato

La storia arriva dalla Cina e vede protagonista una giovane coppia che proprio non capiva perché, malgrado i numerosi rapporti, non riuscisse a concepire

Redazione

Tentano di avere un bambino da 4 anni, ma lei non rimane mai incinta. Una giovane coppia si è rivolta ai medici per capire come mai il bebè tanto agognato non arrivasse, poi la scoperta choc: hanno sempre fatto sesso nel modo sbagliato. Il campanello d’allarme è suonato quando è stata constatata la verginità della donna, che inoltre aveva riferito come ogni volta l’atto sessuale fosse per lei doloroso. A quel punto, come riporta il Guiyang Evening Post cinese citato dal Mirror, la dottoressa Liu Hongmei ha messo insieme gli indizi e ha deciso di ispezionare l’ano della donna scoprendo che per quattro anni i coniugi avevano fatto sesso anale, e per questo il concepimento puntualmente falliva. Secondo quanto riferito la dottoressa ha consegnato alla coppia un manuale di educazione sessuale che evidentemente i due hanno letto con attenzione, dal momento che pochi mesi dopo la donna è rimasta incinta e per sdebitarsi ha regalato all’ospedale 100 uova e una gallina viva.



