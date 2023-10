Attualita 1685

Fanno sesso nel bagno dell'ufficio ma dalla strada si vede tutto: filmati da un passante

La parete della toilette e la luce accesa li hanno traditi ma loro non si sono minimamente accorti di essere stati "colti in flagrante"

Redazione

La troppa passione ha giocato un brutto scherzo a questi colleghi che stavano tentando di divertirsi lontani da occhi indiscreti. Sembrava tutto perfetto, se non fosse per un piccolo – ma in questo caso – enorme dettaglio: la trasparenza delle vetrate. A raccontare l’accaduto è il Daily Star: i due colleghi si sono concessi infatti un momento di intimità in un bagno della sede del mercato centrale all’ingrosso di Medellin (Colombia), luogo storicamente molto affollato.

Sfortunatamente per loro, dalla strada si è visto tutto e sono stati scoperti ed immortalati in un video: la clip – che dura circa 20 secondi – è stata catturata da un passante che indica la finestra dopo aver notato attraverso il vetro la sagoma della coppia impegnata in un rapporto sessuale. La parete della toilette e la luce accesa li hanno traditi ma loro non si sono minimamente accorti di essere stati “colti in flagrante”. Commentando il filmato, un utente ha detto: “Entrambi hanno ottenuto ciò che volevano“. Un altro sui social ha commentato: “Stanno solo divertendosi, godendosi la vita e i piaceri…”. Insomma, quello che doveva rimanere un momento di intimità è finito per diventare di dominio pubblico.(fonte Ilfattoquotidiano.it)



