Fanno saltare bancomat e fuggono con migliaia di euro

L'episodio si è registrato filiale di una banca a Migliarino Pisano in provincia di Pisa

Con un cavo di innesco introdotto nella cassaforte hanno fatto saltare il bancomat della filiale di una banca a Migliarino Pisano (Pisa) e dopo avere arraffato il denaro contante, per migliaia di euro, sono riusciti a fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata riuscendo a seminare anche i poliziotti che erano riusciti a intercettarli e li hanno inseguiti per alcuni chilometri.

Il 'colpo' è stato effettuato alle 2.15 della scorsa notte e i banditi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat, agendo con destrezza e rapidità. Sul posto insieme alla polizia sono intervenuti anche i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo e mettere in sicurezza il locale dove era alloggiato il bancomat fortemente danneggiato dall'esplosione. (ANSA).



