Famosa copia della Gioconda venduta per 2,9 milioni di euro da Christie's

Segno che il fascino intorno alla Gioconda di Leonardo da Vinci esposta al Louvre non si sta attenuando

21 Giugno 2021 11:12

La "Mona Lisa Hekking", una famosa replica del XVII secolo che il suo proprietario, Raymond Hekking, aveva sostenuto come autentica negli anni '60, è salita a 2,9 milioni di euro (costi inclusi) in un'asta di vendita online da Christie's. Segno che il fascino intorno alla Gioconda di Leonardo da Vinci esposta al Louvre non si sta attenuando, questa copia di ottima qualità è stata acquistata da un collezionista straniero, mentre quattordici offerenti si sono fatti avanti, ha detto la casa d'aste di Parigi. La vendita sul sito web di Christie's è iniziata una settimana fa. Senza i costi, l'importo ha raggiunto 2,4 milioni di euro, ben al di sopra della stima di partenza dei lavori tra 200.000 e 300.000 euro. Questo dipinto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, aveva fatto notizia su giornali e radio fino agli Stati Uniti, dopo essere stato acquistato da un antiquario della regione di Nizza da Raymond Hekking.



