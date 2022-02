Famiglia di Pietraperzia stroncata dal Covid, Noemi in Tv: "Non siamo no vax, avevamo paura del vaccino"

Cronaca 1009

Famiglia di Pietraperzia stroncata dal Covid, Noemi in Tv: "Non siamo no vax, avevamo paura del vaccino"

Una breve testimonianza ma carica di dolore e soprattutto di pentimento per non essersi sottoposti al vaccino

Redazione

12 Febbraio 2022 12:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/famiglia-stroncata-dal-covid-noemi-in-tv-non-siamo-no-vax-avevamo-paura-del-vaccino Copia Link Condividi Notizia

In poche settimane la sua famiglia è stata sterminata dal Covid. Il virus le ha portato via non solo la madre ma anche i due nonni materni e la nonna paterna, la zia e lo zio. Sei vittime, nessuna delle quali era vaccinata. A distanza di una settimana dall'ultimo decesso, Noemi Salvaggio, 25 anni, ha raccontato la tragedia di Pietraperzia, in provincia di Enna alle telecamere di "Dritto e Rovescio" su Rete4. Una breve testimonianza ma carica di dolore e soprattutto di pentimento per non essersi sottoposti al vaccino.

"Ci hanno chiamati No vax ma non è così, avevamo solo paura del vaccino e ora, dopo quello che è successo, ho deciso di vaccinarmi", il racconto di Noemi. Che ha anche spiegato le ragioni della loro paura, dovuta alla cattiva informazione che circola in internet e in alcune trasmissioni dove si parla non solo dell'inefficacia del vaccino ma anche delle sue possibili conseguenze.

"La paura è stata più forte di ogni cosa e abbiamo sperato fino all'ultimo che si trattasse davvero di una semplice influenza - ha detto la ragazza -. In fondo la mia famiglia non aveva malattie pregresse, erano tutti sani. Abbiamo sbagliato e ora ne stiamo pagando le conseguenze. Tutto questo per non fare un vaccino". Noemi ha anche ammesso di non aver ascoltato i consigli che arrivavano da altri parenti, dagli amici, dai medici. "In ospedale mia madre si è resa contro che abbiamo commesso un grave errore. Ma già stava molto male, non riusciva a camminare a parlare. Abbiamo sbagliato e ne siamo pagando le conseguenze".(Gds.it)



In poche settimane la sua famiglia è stata sterminata dal Covid. Il virus le ha portato via non solo la madre ma anche i due nonni materni e la nonna paterna, la zia e lo zio. Sei vittime, nessuna delle quali era vaccinata. A distanza di una settimana dall'ultimo decesso, Noemi Salvaggio, 25 anni, ha raccontato la tragedia di Pietraperzia, in provincia di Enna alle telecamere di "Dritto e Rovescio" su Rete4. Una breve testimonianza ma carica di dolore e soprattutto di pentimento per non essersi sottoposti al vaccino. "Ci hanno chiamati No vax ma non è così, avevamo solo paura del vaccino e ora, dopo quello che è successo, ho deciso di vaccinarmi", il racconto di Noemi. Che ha anche spiegato le ragioni della loro paura, dovuta alla cattiva informazione che circola in internet e in alcune trasmissioni dove si parla non solo dell'inefficacia del vaccino ma anche delle sue possibili conseguenze. "La paura è stata più forte di ogni cosa e abbiamo sperato fino all'ultimo che si trattasse davvero di una semplice influenza - ha detto la ragazza -. In fondo la mia famiglia non aveva malattie pregresse, erano tutti sani. Abbiamo sbagliato e ora ne stiamo pagando le conseguenze. Tutto questo per non fare un vaccino". Noemi ha anche ammesso di non aver ascoltato i consigli che arrivavano da altri parenti, dagli amici, dai medici. "In ospedale mia madre si è resa contro che abbiamo commesso un grave errore. Ma già stava molto male, non riusciva a camminare a parlare. Abbiamo sbagliato e ne siamo pagando le conseguenze".(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare