Famiglia no vax sterminata dal Covid a Pietraperzia, le vittime sono sei. Una parente: "Avevano paura del vaccino"

Una ragazza di 25 anni, spiega che avevano paura del vaccino perchè alcuni conoscenti avevano avuto gravi conseguenze

«Siamo devastati. Abbiamo perso tutto». A parlare è Noemi, 25 anni, nipote della settantottenne di Pietraperzia, morta ieri mattina per Covid. La nonna è deceduta a a poche ore di tempo dalla zia di 52 anni, entrambe all’Umberto I di Enna dove erano ricoverate dalla fine di dicembre. Noemi che ha perso, qualche giorno fa anche la madre, 55 anni, piange i sei membri della famiglia, e non cinque come si era appreso in un primo momento, uccisi dal Covid: i due nonni materni e la nonna paterna di 91 anni, la madre, la zia e lo zio, deceduto due settimane fa. Nessuno di loro era vaccinato.

«Avevano paura - dice - c'erano stati amici e conoscenti che avevano avuto gravi conseguenze dal vaccino e, dunque, tutti avevano scelto di non farlo». «Questa tragedia familiare - dice Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’ospedale Umberto I di Enna - dimostra che l’unica arma per evitare conseguenze così nefaste è il vaccino».(Gds.it)



