Famiglia di Gela distrutta in un incidente: muoiono in Veneto marito e moglie

Le vittime sono Carlo Cavaleri di 51 anni e Concetta Bilardi di 48. Vivevano a Marghera

Redazione

Ha visto di fronte a sé le macchine incolonnate, come capita spesso in Romea. Ma, invece di fermarsi a sua volta, ha deciso di premere il piede sull'acceleratore per superarle. Così un 44enne di Ascoli Piceno, ma residente a Spinea, Alessandro Curzi, si è schiantato a tutta velocità con il suo Suv Jeep Compass bianco contro una Alfa Romeo Gt grigia, che viaggiava in senso opposto, da Venezia a Chioggia: nel frontale, avvenuto al chilometro 103+600, nel comune di Codevigo, sono morti sul colpo gli occupanti dell'Alfa, un uomo di 51 anni, Carlo Cavaleri, e la moglie di 48 anni, Concetta Bilardi, entrambi siciliani di Gela. Carlo Cavalieri abitava a Marghera. Carabinieri e pompieri hanno rischiato di venire travolti dal Suv lanciato a grande velocità: erano a bordo strada per i rilievi di un altro incidente, una fuoriuscita autonoma avvenuta dieci minuti prima sempre all'altezza di Rosara. Oggi Alessandro Curzi - come riporta il Gazzettino.it - è stato arrestato (domiciliari a Spinea) per omicidio stradale plurimo.



