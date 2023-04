Cronaca 692

Falsi avvisi di violazione sul parabrezza: ecco la nuova truffa

Treviso: il foglio potrebbe però trarre in inganno gli automobilisti con il rischio che paghino la finta multa in totale buona fede

Redazione

11 Aprile 2023 16:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/falsi-avvisi-di-violazione-sul-parabrezza-ecco-la-nuova-truffa Copia Link Condividi Notizia

La Polizia locale invita caldamente la cittadinanza a fare attenzione nel caso, sul parabrezza della propria auto, il proprietario trovi un avviso di violazione. Potrebbe essere assolutamente falso. Qualche mattina fa, infatti, in una via del centro, gli agenti hanno trovato sotto il tergicristallo di un veicolo in sosta, un falso preavviso di violazione: su un lato del foglio in carta bianca, i loghi del Comune e della Polizia Locale di Trieste, la targa del veicolo e l'importo della presunta sanzione e sul retro le modalità di pagamento con un numero di conto corrente postale intestato ad un'inesistente Amministrazione Provinciale Trieste Servizio Polizia Municipale.

Il foglio – chiaramente falso per un operatore di Polizia locale – potrebbe però trarre in inganno gli automobilisti con il rischio che paghino la finta multa in totale buona fede. La Polizia locale avvisa perciò i cittadini a prestare la massima attenzione e - nel caso trovassero sul parabrezza l'avviso anomalo della foto - a chiamare la Sala Operativa (040.366.111) o altro organo di polizia. Il nucleo di polizia giudiziaria sta conducendo le indagini per risalire ai responsabili.



La Polizia locale invita caldamente la cittadinanza a fare attenzione nel caso, sul parabrezza della propria auto, il proprietario trovi un avviso di violazione. Potrebbe essere assolutamente falso. Qualche mattina fa, infatti, in una via del centro, gli agenti hanno trovato sotto il tergicristallo di un veicolo in sosta, un falso preavviso di violazione: su un lato del foglio in carta bianca, i loghi del Comune e della Polizia Locale di Trieste, la targa del veicolo e l'importo della presunta sanzione e sul retro le modalità di pagamento con un numero di conto corrente postale intestato ad un'inesistente Amministrazione Provinciale Trieste Servizio Polizia Municipale. Il foglio - chiaramente falso per un operatore di Polizia locale - potrebbe però trarre in inganno gli automobilisti con il rischio che paghino la finta multa in totale buona fede. La Polizia locale avvisa perciò i cittadini a prestare la massima attenzione e - nel caso trovassero sul parabrezza l'avviso anomalo della foto - a chiamare la Sala Operativa (040.366.111) o altro organo di polizia. Il nucleo di polizia giudiziaria sta conducendo le indagini per risalire ai responsabili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare