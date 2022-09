Salute 922

Fabrizio Pulvirenti nuovo direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Gela

Nel suo percorso professionale vi è un’esperienza significativa come volontario di Emergency

Redazione

È a lavoro già dall’1 settembre il Dott. Fabrizio Pulvirenti, il nuovo Direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale di Gela. Nato a Catania, classe 1964, si è laureato presso l’ateneo etneo dove ha poi conseguito la specializzazione in malattie infettive e in gastroenterologia. Per circa sedici anni ha lavorato presso la struttura di malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Enna per poi nel 2021 andare a coordinare l’Unità operativa complessa di malattie infettive e tropicali presso l’Asp di Agrigento.

Nel suo percorso professionale vi è un’esperienza significativa come volontario di Emergency. Per l’organizzazione non governativa ha lavorato in Kurdistan, poi nell’ottobre del 2014 è partito per la Sierra Leone, uno dei paesi più interessati dalla epidemia di ebola. Malattia che ha contratto personalmente, tanto da essere stato il primo italiano contagiato da virus Ebola.



