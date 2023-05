Cronaca 776

Fa sesso per 24 ore e rischia di morire, 50enne ricoverato in rianimazione

L'episodio si è registrato a Grosseto. I medici hanno rilevato lo shock settico, che aveva provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto

Redazione

18 Maggio 2023 17:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fa-sesso-per-24-ore-e-rischia-di-morire-50enne-ricoverato-in-rianimazione Copia Link Condividi Notizia

Ha rischiato di morire dopo una maratona di sesso di 24 ore, sotto effetto di ecstasy. E' accaduto a un 50enne di origini tedesche che era in vacanza con la moglie in Toscana, precisamente a Castel del Piano. L'uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico. Dopo quasi una settimana di ricovero nel reparto di rianimazione, le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. Tuttavia, ci sono alte probabilità che non potrà più avere erezioni.

Come riporta Maremma Oggi, a raccontare ai medici del pronto soccorso cosa era successo è stata la moglie del 50enne. Dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso, senza smettere per le 24 ore successive. A un certo punto l'uomo si è sentito male; quindi la corsa in ospedale. I medici hanno rilevato lo shock settico, che aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto





Ha rischiato di morire dopo una maratona di sesso di 24 ore, sotto effetto di ecstasy. E' accaduto a un 50enne di origini tedesche che era in vacanza con la moglie in Toscana, precisamente a Castel del Piano. L'uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico. Dopo quasi una settimana di ricovero nel reparto di rianimazione, le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. Tuttavia, ci sono alte probabilità che non potrà più avere erezioni. Come riporta Maremma Oggi, a raccontare ai medici del pronto soccorso cosa era successo è stata la moglie del 50enne. Dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso, senza smettere per le 24 ore successive. A un certo punto l'uomo si è sentito male; quindi la corsa in ospedale. I medici hanno rilevato lo shock settico, che aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare