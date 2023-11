Cronaca 195

Fa il pieno di benzina e pochi istanti dopo le fiamme avvolgono l'auto: illeso l'automobilista

Distrutta una Fiat Stilo, per spegnere le fiamme in viale Regione Siciliana a Palermo sono intervenuti i vigili del fuoco

Redazione

13 Novembre 2023 10:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fa-il-pieno-di-benzina-e-pochi-istanti-dopo-le-fiamme-avvolgono-lauto-illeso-lautomobilista Copia Link Condividi Notizia

Fa benzina a un distributore di carburanti e la macchina poco dopo va a fuoco. E’ successo a Palermo in un impianto di rifornimento in viale Regione Siciliana Sud Est, all’altezza di via Altofonte.

Un uomo, di 65 anni, dopo aver fatto il pieno alla sua Fiat Stilo ha messo in moto la vettura che pochi istanti dopo, in seguito a un surriscaldamento, ha iniziato a produrre fumo e fiamme. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Fortunatamente nessuna conseguenza per l'automobilista. (ANSA).





Fa benzina a un distributore di carburanti e la macchina poco dopo va a fuoco. E' successo a Palermo in un impianto di rifornimento in viale Regione Siciliana Sud Est, all'altezza di via Altofonte.

Un uomo, di 65 anni, dopo aver fatto il pieno alla sua Fiat Stilo ha messo in moto la vettura che pochi istanti dopo, in seguito a un surriscaldamento, ha iniziato a produrre fumo e fiamme. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Fortunatamente nessuna conseguenza per l'automobilista. (ANSA).



© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare