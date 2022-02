Attualita 152

Expo di Dubai, studenti del "Ruggero Settimo" di Caltanissetta negli Emirati Arabi

La "pattuglia" nissena, con a capo la vicaria Giusy Iannuzzo, è composta dagli studenti Chiara Galletta e Andrea Arnone

Redazione

uore di Sicilia protagonista a Dubai grazie al liceo «Ruggero Settimo». Una delle cinque scuole a rappresentare l’Italia negli Emirati Arabi, per un evento internazionale a cura del ministero dell’Istruzione. Una delegazione dell’istituto, guidato dalla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, è infatti all’Expo di Dubai, per un evento internazionale legato alla settimana “Food4Planet”, guardando a opportunità e sostenibilità. La “pattuglia” nissena, con a capo la vicaria Giusy Iannuzzo, è composta dagli studenti Chiara Galletta e Andrea Arnone, rispettivamente della 4B e 4C del liceo. «Un’esperienza unica... un motivo d’orgoglio per l’istituto em, di riflesso, per la città intera», ha osservato la dirigente Collerone con una comprensibile punta di orgoglio per l’ennesimo prestigioso riconoscimento che va ad arricchire un’offerta di primissimo livello. I due liceali nisseni, che proprio oggi chiuderanno la loro “sei giorni” indimenticabile negli Emirati, sono stati investiti del prestigioso ruolo di rappresentare la scuola italiana e la Nazione guardano al futuro del food, in cerca di strategie e modelli ispiratori per le future sfide.





