Cronaca 485

Exit Poll, Fratelli d'Italia primo partito. Centrodestra avanti

Un successo per Giorgia Meloni, ma non per gli alleati: la Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8

Redazione

25 Settembre 2022 23:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/exit-poll-fratelli-ditalia-primo-partito-centrodestra-avanti Copia Link Condividi Notizia

(Fonte Repubblica) Ore 23: seggi chiusi. Diffusi i primi exit poll. Il centrodestra è avanti tra il 41-45% secondo Opinio Rai. Con Fratelli d’Italia in testa tra il 22-26%. Un successo per Giorgia Meloni, ma non per gli alleati: la Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8. La speranza di Silvio Berlusconi, intercettato al bar con i suoi dopo aver votato, era quella di prendere più voti del Carroccio, e essere “il regista del governo".

Il centrosinistra è al 25,5-29,5. Il Pd sarebbe tra il 17-21%,inseguito dal M5S tra il 13,5-17,5, una rimonta avvenuta durante gli ultimi giorni di campagna elettorale specialmente al Sud. Buono anche il risultato raggiunto dal terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda che speravano di arrivare al 10% e secondo i primi exit poll si attesterebbero ora tra il 6,5-8,5%.

Secondo altri exit poll, FdI sarebbe al 25,7, la Lega al 10,5% e Fi al 6,5. Il Partito democratico, invece, è al 21,3, Verdi- Sinistra italiana al 3,5, Più Europa al 1,3 e Impegno Civico di Luigi Di Maio 1,2. Il Movimento si attesterebbe al 14% (sopra la Lega e Forza Italia) mentre il terzo polo all’8,5.





(Fonte Repubblica) Ore 23: seggi chiusi. Diffusi i primi exit poll. Il centrodestra è avanti tra il 41-45% secondo Opinio Rai. Con Fratelli d'Italia in testa tra il 22-26%. Un successo per Giorgia Meloni, ma non per gli alleati: la Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8. La speranza di Silvio Berlusconi, intercettato al bar con i suoi dopo aver votato, era quella di prendere più voti del Carroccio, e essere "il regista del governo". Il centrosinistra è al 25,5-29,5. Il Pd sarebbe tra il 17-21%,inseguito dal M5S tra il 13,5-17,5, una rimonta avvenuta durante gli ultimi giorni di campagna elettorale specialmente al Sud. Buono anche il risultato raggiunto dal terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda che speravano di arrivare al 10% e secondo i primi exit poll si attesterebbero ora tra il 6,5-8,5%. Secondo altri exit poll, FdI sarebbe al 25,7, la Lega al 10,5% e Fi al 6,5. Il Partito democratico, invece, è al 21,3, Verdi- Sinistra italiana al 3,5, Più Europa al 1,3 e Impegno Civico di Luigi Di Maio 1,2. Il Movimento si attesterebbe al 14% (sopra la Lega e Forza Italia) mentre il terzo polo all'8,5.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare