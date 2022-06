Politica 483

Exit poll, a Palermo Lagalla oltre 40%, va verso elezione a sindaco

In base alla legge regionale sarebbe nominato sindaco di Palermo

Redazione

In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge una forchetta del 43-47%. In base alla legge regionale sarebbe nominato sindaco di Palermo. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 27-31% (ANSA).



