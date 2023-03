Cronaca 274

Ex primario uccide la moglie e i due figli e poi si suicida

Alla base della tragedia ci sarebbero le condizioni molto gravi di uno dei due figli. L'omicida, Carlo Vicentini, era in pensione da un mese

Redazione

31 Marzo 2023 16:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ex-primario-uccide-la-moglie-e-i-due-figli-e-poi-si-suicida Copia Link Condividi Notizia

Ha ucciso la moglie e i suoi due figli e poi si è suicidato. E' successo a L'Aquila. L'omicida è un medico, Carlo Vicentini, ex primario di Urologia all'ospedale di Teramo. L'uomo avrebbe prima colpito i familiari per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della coppia, in una villetta alla periferia del capoluogo abruzzese. Alla base della tragedia, secondo le primissime indagini, ci sarebbero le condizioni molto gravi di uno dei due figli. Per questo motivo il professionista, in pensione da circa un mese, avrebbe perso la testa compiendo la strage (ANSA).



Ha ucciso la moglie e i suoi due figli e poi si è suicidato. E' successo a L'Aquila. L'omicida è un medico, Carlo Vicentini, ex primario di Urologia all'ospedale di Teramo. L'uomo avrebbe prima colpito i familiari per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della coppia, in una villetta alla periferia del capoluogo abruzzese. Alla base della tragedia, secondo le primissime indagini, ci sarebbero le condizioni molto gravi di uno dei due figli. Per questo motivo il professionista, in pensione da circa un mese, avrebbe perso la testa compiendo la strage (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare