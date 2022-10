Ex Lsu Ata, procedura per le assunzioni: delegazione incontra Provveditore di Caltanissetta

Ex Lsu Ata, procedura per le assunzioni: delegazione incontra Provveditore di Caltanissetta

Gli ex lavoratori Ata sono rimasti fuori dai precedenti bandi

Redazione

Una delegazione di ex LSU Appalti Storici,guidati da Aldo Mucci del direttivo nazionale SGB scuola,ha incontrato il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta Dott.Filippo Ciaccio.Oggetto dell’incontro,la terza procedura assunzionale riguardante i lavoratori ex lsu storici che sono rimasti fuori dai precedenti bandi. I lavoratori hanno fatto presente che il Decreto interministeriale da adottare ai sensi dell’art.58 comma 5 septies del DL 69/2013,in merito ai requisiti per la partecipazione ad una nuova procedura selettiva ( legge di bilancio 2022) non consente la loro partecipazione per mancanza di posti nella provincia di appartenenza.

I lavoratori hanno fatto presente di avere tutte le “carte in regola” in quanto hanno prestato servizio presso le scuole di Caltanissetta e provincia per oltre dieci anni. Lavoratori che dopo essere stati sfruttati,vengono “gettati” nella più totale disperazione. Abbiamo consegnato nelle mani del Provveditore Ciaccio una relazione dettagliata dei percorsi lavorativi degli ex lsu storici i quali comprendono tutte le scuole di Caltanissetta e provincia – aggiunge Aldo Mucci – Alla luce di quanto specificato SGB ha chiesto al Dirigente di volere attenzionare questa criticità, al fine di applicare la nuova procedura, consentendo ai lavoratori di essere assunti alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Dirigente si è detto disponibile ad attenzionare,di concerto con la dirigenza regionale,quanto dettagliatamente esposto.



