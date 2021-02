Politica 232

Ex discarica Serradifalco, dopo oltre trent’anni inizia finalmente la bonifica

d aggiudicarsi i lavori l’impresa S.M. Srl di Aragona

Redazione

13 Febbraio 2021 17:27

A Serradifalco espletata la gara con la quale è stato aggiudicato il secondo modulo dei lavori per la messa in sicurezza della dismessa discarica comunale di rifiuti solidi urbani di contrada Martino. Un’altro punto a favore per la bonifica di un territorio interessato da ben tre discariche di cui due comunali e una comprensoriale. Ad aggiudicarsi i lavori l’impresa S.M. Srl di Aragona con un ribasso del 34,4133% rispetto al prezzo posto a base di gara di 355.413,93 euro Iva inclusa. A tale somma vanno aggiunti 34.044,15 euro per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di 389.458,08 euro. La procedura di affidamento è avvenuta tramite la piattaforma Consip. Le offerte sono state sette. I lavori sono destinati a mettere in sicurezza una delle due discariche comunali dismesse, limitrofe alle mega discarica comprensoriale dell’Ato Cl1 che risulta chiusa dal 2018.

