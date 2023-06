Cronaca 234

Ex atleta Flavia Ferrari muore mentre fa jogging: aveva 24 anni

La pagina della FIDAL Lazio ha dedicato uno spazio alla giovane ex atleta, ricordando le sue performance sportive

Redazione

01 Giugno 2023 08:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ex-atleta-flavia-ferrari-muore-mentre-fa-jogging-aveva-24-anni Copia Link Condividi Notizia

Flavia Ferrari, una giovane atleta di mezzofondo di soli 24 anni, ha perso la vita in modo improvviso nel parco di Tor Tre Teste a Roma. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118, non è stato possibile salvarla. Flavia aveva un promettente passato sportivo come mezzofondista nella nazionale italiana under 20. Ha partecipato, infatti, a diverse maratone. Tuttavia, nel 2019 le è stata diagnosticata una grave cardiopatia che ha interrotto la sua carriera agonistica.

Attualmente, i carabinieri stanno indagando sulla morte di Flavia. Si ipotizza che il malore fatale possa essere sopraggiunto mentre stava praticando attività sportiva, dato che si trovava in tenuta ginnica. L’autopsia, disposta dalla magistratura e programmata presso l’Istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata nei prossimi giorni, fornirà ulteriori dettagli sulle cause del suo decesso. La pagina della FIDAL Lazio ha dedicato uno spazio alla giovane ex atleta, ricordando le sue performance sportive. Flavia è stata una tesserata della Libertas Castelgandolfo Albano e della Studentesca, indossando le maglie della FIDAL Lazio e della Nazionale.

Flavia, specializzata nelle gare di 800 e 1500 metri, è stata allenata da Daniele Troisi, presidente del CP Roma Sud. La Studentesca l’aveva accolta dopo la sua esperienza con la Libertas Castelgandolfo Albano. La comunità sportiva è profondamente colpita da questa tragedia e il presidente della FIDAL Lazio, Fabio Martelli, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Flavia e a tutti coloro che l’hanno amata e apprezzata come atleta e giovane donna.



Flavia Ferrari, una giovane atleta di mezzofondo di soli 24 anni, ha perso la vita in modo improvviso nel parco di Tor Tre Teste a Roma. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118, non è stato possibile salvarla. Flavia aveva un promettente passato sportivo come mezzofondista nella nazionale italiana under 20. Ha partecipato, infatti, a diverse maratone. Tuttavia, nel 2019 le è stata diagnosticata una grave cardiopatia che ha interrotto la sua carriera agonistica. Attualmente, i carabinieri stanno indagando sulla morte di Flavia. Si ipotizza che il malore fatale possa essere sopraggiunto mentre stava praticando attività sportiva, dato che si trovava in tenuta ginnica. L'autopsia, disposta dalla magistratura e programmata presso l'Istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata nei prossimi giorni, fornirà ulteriori dettagli sulle cause del suo decesso. La pagina della FIDAL Lazio ha dedicato uno spazio alla giovane ex atleta, ricordando le sue performance sportive. Flavia è stata una tesserata della Libertas Castelgandolfo Albano e della Studentesca, indossando le maglie della FIDAL Lazio e della Nazionale. Flavia, specializzata nelle gare di 800 e 1500 metri, è stata allenata da Daniele Troisi, presidente del CP Roma Sud. La Studentesca l'aveva accolta dopo la sua esperienza con la Libertas Castelgandolfo Albano. La comunità sportiva è profondamente colpita da questa tragedia e il presidente della FIDAL Lazio, Fabio Martelli, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Flavia e a tutti coloro che l'hanno amata e apprezzata come atleta e giovane donna.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare