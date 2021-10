Cronaca 1828

Ex assessore di Gangi picchiato e poi bruciato: "Da ieri si erano perse le sue tracce"

È di Domenico Nigro, 75 anni, il corpo ritrovato oggi tra le sterpaglie in località Eolica, nel territorio di Gangi.

Redazione

05 Ottobre 2021 15:50

L'anziano, ex assessore comunale, era scomparso ieri e il cadavere è stato individuato dai forestali regionali e dai carabinieri con l’ausilio di un elicottero. Il corpo di Nigro è stato ritrovato carbonizzato: secondo gli inquirenti l'uomo sarebbe stato picchiato selvaggiamente e poi dato alle fiamme. Politico di lungo corso ed ex insegnante, Domenico Nigro si era recato nel suo fondo agricolo insieme ad alcuni operai per la consueta pulizia autunnale dei terreni. La moglie, non vedendo rientrare il marito in casa, aveva lanciato l'allarme denunciando la scomparsa. Le ricerche sono state coordinate dal distaccamento forestale di Gangi. Nei pressi del cadavere sono stati ritrovati gli occhiali, un cappello e le scarpe.(Gds.it) (Foto archivio)



