Evasione sulle tasse comunali a Caltanissetta, interrogazione di Giarrata e Mulé per le "pazze cartelle"

Già negli anni passati i consiglieri di Caltanissetta protagonista hanno sollevato le anomalie gestionali dell'ufficio tributi

I consiglieri comunali Giovanna Mulè e Michele Giarratana, del gruppo Caltanissetta Protagonista, hanno presentato un'interrogazione dopo le dichiarazione dell'assessore La Mensa con cui lamenta i mancati introiti tributari da parte del Comune. I consiglieri evidenziano che l'amministrazione non ha modificato l'attività lavorativa e gestionale dell'ufficio Tributi. Da qui la richiesta di conoscere quali correttivi l'amministrazione intende apportare per migliore il servizio.

Una vecchia storia, insomma, al Comune di Caltanissetta. Il gruppo consiliare già nel 2019, nel 2020, nel 2021 è intervenuto con interrogazioni per segnalare l’assurdo, "paradossale e vergognoso modo di gestione del servizio tributi e ripetiamo di seguito quando ogni anno registrato e verificato". Montagne di cartelle e avvisi bonari notificati ai cittadini con gli errori, pagamenti richiesti per congiunti deceduti, intero versamente dell'Imu al 100% ai due coniugi o il pagamento dell’Imu dei terreni non essendo dovuta, per il 2015, in quanto Caltanissetta è nell’elenco delle comunità montane.

Erroci anche sulle aliquote di immobili in successione, confusione per le tasse nell’usufrutto della nuda proprietà che viene chiesta al proprietario e non all'usufruttario e poi c'è il dramma dei Nisseni per tasse già pagate e cartelle con importi non conformi. "Considerato che questa Amministrazione ha dimostrato dal primo momento del suo insediamento di non essere capace di organizzare l’ufficio competente - spiegano i consiglieri Mulé e Giarratana - lasciando alla deriva e in balia degli utenti inferociti il personale di qualsiasi grado e ruolo destinato al settore, visto che appare perfino patetico che gli amministratori stessi si adoperino per risolvere questi problemi addirittura presso lo sportello" hanno presentato l'interrogazione e chiedono come l'amministrazione intende superare questi errori; quali sono i costi sostenuti dal Comune per la gestione di questo disservizio; quali iniziative ha messo in atto il Sindaco ogni anno per dare un assetto e una funzionalità dignitosi al settore tributi.



