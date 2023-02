Cronaca 1338

Evasione dagli arresti domiciliari, la Squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato un 43enne

L'uomo deve scontare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione

Redazione

La Squadra Mobile ha tratto in arresto un 43enne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali, per il reato di evasione. L’uomo, a seguito di condanna definitiva, deve scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.



