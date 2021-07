Attualita 268

Evacuato aereo Ryanair: clandestino si chiude nel bagno per volare in Italia

Gli agenti di polizia federale sono intervenuti per arrestare l'individuo. L'aereo è stato poi evacuato per accertamenti

Redazione

02 Luglio 2021 09:01

Si è chiuso nel bagno dell’aereo Ryanair per volare in Italia senza essere identificato. Un clandestino a Bruxelles ha fatto evacuare il volo che, partito poi con ritardo dalla Capitale belga, è atterrato a Milano. E’ stato arrestato e consegnato all’ufficio della procura di Hal-Vilvorde.Secondo la testimonianza di un passeggero, l’uomo ha provato prima ad occupare dei posti che erano poi risultati essere già stati assegnati ad altre persone. Quindi ha deciso di rinchiudersi in bagno per arrivare a Milano. La polizia federale conferma i fatti e indica che l'individuo era salito a bordo dell'aereo senza i documenti necessari. “ L'uomo ha causato dei problemi in aereo. Ha spinto i passeggeri e si è chiuso a chiave nella toilette. Finalmente siamo riusciti a farlo uscire senza problemi. Poiché l'uomo aveva lasciato anche i bagagli sull'aereo, tutti hanno dovuto lasciare l'aereo per poter effettuare un controllo ", ha spiegato un portavoce della polizia. I passeggeri hanno dovuto aspettare un'ora sulla pista dell'aeroporto.

Finalmente l'aereo Ryanair è riuscito a decollare per Milano alle 10:00, con un'ora e 20 minuti di ritardo. Resta da chiarire, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, come l’uomo sia riuscito a salire sul velivolo senza documenti d’imbarco.



Si è chiuso nel bagno dell'aereo Ryanair per volare in Italia senza essere identificato. Un clandestino a Bruxelles ha fatto evacuare il volo che, partito poi con ritardo dalla Capitale belga, è atterrato a Milano. E' stato arrestato e consegnato all'ufficio della procura di Hal-Vilvorde.Secondo la testimonianza di un passeggero, l'uomo ha provato prima ad occupare dei posti che erano poi risultati essere già stati assegnati ad altre persone. Quindi ha deciso di rinchiudersi in bagno per arrivare a Milano. La polizia federale conferma i fatti e indica che l'individuo era salito a bordo dell'aereo senza i documenti necessari. " L'uomo ha causato dei problemi in aereo. Ha spinto i passeggeri e si è chiuso a chiave nella toilette. Finalmente siamo riusciti a farlo uscire senza problemi. Poiché l'uomo aveva lasciato anche i bagagli sull'aereo, tutti hanno dovuto lasciare l'aereo per poter effettuare un controllo ", ha spiegato un portavoce della polizia. I passeggeri hanno dovuto aspettare un'ora sulla pista dell'aeroporto. Finalmente l'aereo Ryanair è riuscito a decollare per Milano alle 10:00, con un'ora e 20 minuti di ritardo. Resta da chiarire, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", come l'uomo sia riuscito a salire sul velivolo senza documenti d'imbarco.

Ti potrebbero interessare