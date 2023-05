Attualita 78

Eurospin cerca personale in Sicilia: dove, le figure professionali richieste

Le opportunità lavorative tra Avola, Augusta, Campofelice di Roccella, Licata, Gela, Villafranca Tirrena e Scicli

Redazione

12 Maggio 2023 15:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/eurospin-cerca-personale-in-sicilia-dove-le-figure-professionali-richieste Copia Link Condividi Notizia

Eurospin cerca personale in Sicilia. La catena di supermercati presente in Italia con numerosi punti vendita ha avviato il reclutamento di alcune figure professionali in particolare per le sedi di Avola, Augusta, Campofelice di Roccella, Licata, Gela, Villafranca Tirrena, Scicli. Le candidature sono aperte sia a diplomati che a laureati.

Eurospin cerca personale ad Avola Eurospin cerca personale da impiegare presso il supermercato di Avola (Sr). Si tratta di addetti alla vendita. La risorsa di occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; corretta tenuta del layout merceologico; pulizia del punto vendita. Tra i requisiti richiesti: affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Eurospin cerca personale a Gela Eurospin cerca un addetto alla vendita anche a Gela (Cl). La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico. Costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Eurospin cerca personale a Villafranca Tirrena Eurospin cerca un addetto al banco gastronomia presso il proprio punto vendita di Villafranca Tirrena (Me). La risorsa si occuperà delle seguenti attività: vendita assistita al banco; operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) attenendosi alle procedure Hccp per la corretta conservazione del prodotto; pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. Inoltre, garantirà la corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti. Si richiede una comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari. Costituiscono requisiti indispensabili: passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Eurospin cerca personale a Campofelice di Roccella Eurospin cerca per il supermercato di Campofelice di Roccella (Pa) addetti alla vendita, vice assistente di filiale, addetti al banco gastronomia, addetti al reparto macelleria. I candidati ideali, mossi da una genuina passione per il mondo della grande distribuzione e da un approccio positivo al cliente, si occuperanno di tutte le attività necessarie per un’efficace gestione del punto vendita diffondendo fiducia nell’insegna e nei marchi Eurospin. Tra i requisiti: massima serietà, orientamento al cliente, predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità e capacità di adattamento, capacità di lavorare in team. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Eurospin cerca personale a Scicli Eurospin cerca addetti alla vendita per il supermercato di Scicli (Rg). La risorsa di occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; corretta tenuta del layout merceologico; pulizia di punto vendita. Tra i requisiti: affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Come presentare la domanda Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. Quando l'azienda sceglierà il candidato ideale l'avviso verrà tolto dalla pagina ufficiale.



Eurospin cerca personale in Sicilia. La catena di supermercati presente in Italia con numerosi punti vendita ha avviato il reclutamento di alcune figure professionali in particolare per le sedi di Avola, Augusta, Campofelice di Roccella, Licata, Gela, Villafranca Tirrena, Scicli. Le candidature sono aperte sia a diplomati che a laureati. Eurospin cerca personale ad Avola Eurospin cerca personale da impiegare presso il supermercato di Avola (Sr). Si tratta di addetti alla vendita. La risorsa di occuperà di tutte le attività operative necessarie per un'efficace gestione del punto vendita, tra le quali assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; corretta tenuta del layout merceologico; pulizia del punto vendita. Tra i requisiti richiesti: affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti. Eurospin cerca personale a Gela Eurospin cerca un addetto alla vendita anche a Gela (Cl). La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un'efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico. Costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti. Eurospin cerca personale a Villafranca Tirrena Eurospin cerca un addetto al banco gastronomia presso il proprio punto vendita di Villafranca Tirrena (Me). La risorsa si occuperà delle seguenti attività: vendita assistita al banco; operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) attenendosi alle procedure Hccp per la corretta conservazione del prodotto; pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. Inoltre, garantirà la corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti. Si richiede una comprovata esperienza nel ruolo maturata all'interno della GDO o in aziende alimentari. Costituiscono requisiti indispensabili: passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti. Eurospin cerca personale a Campofelice di Roccella Eurospin cerca per il supermercato di Campofelice di Roccella (Pa) addetti alla vendita, vice assistente di filiale, addetti al banco gastronomia, addetti al reparto macelleria. I candidati ideali, mossi da una genuina passione per il mondo della grande distribuzione e da un approccio positivo al cliente, si occuperanno di tutte le attività necessarie per un'efficace gestione del punto vendita diffondendo fiducia nell'insegna e nei marchi Eurospin. Tra i requisiti: massima serietà, orientamento al cliente, predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità e capacità di adattamento, capacità di lavorare in team. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti. Eurospin cerca personale a Scicli Eurospin cerca addetti alla vendita per il supermercato di Scicli (Rg). La risorsa di occuperà di tutte le attività operative necessarie per un'efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; corretta tenuta del layout merceologico; pulizia di punto vendita. Tra i requisiti: affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti. Come presentare la domanda Gli interessati potranno presentare la candidatura nell'apposita sezione del sito dedicata all'offerta di lavoro. Quando l'azienda sceglierà il candidato ideale l'avviso verrà tolto dalla pagina ufficiale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare