Eurospin assume in tutta Italia: ecco dove e quali sono le figure ricercate

Eurospin offre la possibilità di lavoro presso i punti vendita, nei depositi di distribuzione e presso la sede centrale

Anche in questo 2023 ci saranno delle nuove assunzioni Eurospin. L’azienda, nello scorso anno, ha pubblicato numerose offerte di lavoro nella sezione “lavora con noi”. Il trend per il 2023 sarà positivo. Vediamo, di seguito, quali saranno le offerte di lavoro di Eurospin e come fare per candidarsi. Nello scorso anno ci sono state assunzioni per le seguenti città: Sassari, Palermo, La Spezia, Lecce, per la Campania, Roma, Catania e Aprilia. Eurospin offre la possibilità di lavoro presso i punti vendita, nei depositi di distribuzione e presso la sede centrale.

Posizioni aperte

Addetti alle Vendite – Palermo, Tropea (Vibo Valentia), Andria, Arezzo, Corigliano Calabro (Cosenza), Arzachena (Sassari), Bellinzago Lombardo (Milano), Bettolle (Siena), Budoni (Sassari), Busseto (Parma), Cagliari, Castel San Giovanni (Piacenza), Castellana Grotte (Bari), Castelletto sopra Ticino (Novara), Castelnuovo Rangone (Modena), Castelsardo (Sassari), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Cavallino Treporti (Venezia), Chiari (Brescia), Chivasso (Torino), Correggio (Reggio Emilia), Fabriano (Ancona), Finale Emilia (Modena), Follo (La Spezia), Formigine (Modena), Fossano (Cuneo), Gioia del Colle (Bari), Ladispoli (Roma), Legnago (Verona), Melendugno (Lecce), Milano, Monsummano Terme (Pistoia), Montevarchi (Arezzo), Nuoro, Olbia (Sassari), Oristano, Palau (Sassari), Parma, Pioltello (Milano), Poggio Rusco (Mantova), Pontevico (Brescia), Portoferraio (Livorno), Prato, provincia di Caltanissetta, provincia di Pisa, provincia di Trapani, Reggio Emilia, San Giuliano Milanese (Milano), San Severino (Macerata), San Teodoro (Sassari), San Vito (Cagliari), Sant’Agata di Militello (Messina), Santa Teresa Gallura (Sassari), Sassari, Scalea (Cosenza), Scandicci (Firenze), Siniscola (Nuoro), Termini Imerese (Palermo), Udine, Velletri (Roma), Vieste (Foggia);

Addetti Vendita L.68/99 – Bari, Brindisi, Catania;

Assistente di Filiale – Agropoli (Salerno), Rossano (Cosenza), Chivasso (Torino), Granarolo dell’Emilia (Bologna);

Cameriere/a di Sala – Portoferraio (Livorno);

Lavoro in sede:

Addetto Controllo Qualità Ortofrutta – Monteprandone (Ascoli Piceno);

Addetto/a Booking Viaggi – San Martino Buon Albergo (Verona);

Capo Settore Sicilia – Catania;

Capo Settore / Area Manager Abruzzo e Molise – Aprilia (Latina);

Construction Project Manager – San Martino Buon Albergo (Verona);

Capo Settore merceologico prodotti ittici – Aprilia (Latina);

HR Junior Recruiter – Catania;

HR Recruiter – San Martino Buon Albergo (Verona);

HR Retail Recruiter Specialist – Catania, San Martino Buon Albergo (Verona);

Impiegata/o Amministrativo – San Martino Buon Albergo (Verona);

Impiegata/o Ufficio Manutenzione – Aprilia (Latina);

Impiegato Senior Servizio di Prevenzione e Protezione – Aprilia (Latina);

Impiegato/a Addetto/a Import – San Martino Buon Albergo (Verona);

Impiegato/a Categoria Protetta L.68/99 – Aprilia (Latina);

Impiegato/a Fatturazione – Monteprandone (Ascoli Piceno);

Impiegato/a Ufficio Bilanci – San Martino Buon Albergo (Verona);

Junior Compliance Auditor – San Martino Buon Albergo (Verona);

Junior Treasury Specialist – San Martino Buon Albergo (Verona);

Progettista con ottima conoscenza di Autocad – San Martino Buon Albergo (Verona);

Stage Ufficio IT – Catania;

Tecnico di Cantiere – Caserta, San Pietro Vernotico (Brindisi);

Tecnico ICT – San Pietro Vernotico (Brindisi).

EUROSPIN: L’AZIENDA

Eurospin ha sede centrale a San Martino Buon Albergo (VR), l’azienda opera su tutto il territorio nazionale con i seguenti marchi: Spesa Intelligente, Eurospin Tirrenica, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia. I supermercati presenti in Italia sono oltre 900 con 9500 collaboratori. Per restare aggiornati seguiteci sul nostro canale telegram.

COME CANDIDARSI

Se ti interessano le nuove assunzioni Eurospin visita il sito ufficiale dell’azienda nella sezione “lavora con noi“, da questa sezione del sito potrai visionare le offerte di lavoro ed inviare la tua candidatura direttamente online:

Sito Eurospin

Sul sito ufficiale c’è un’avvertenza importante: diffidate da annunci di lavoro proposti a nome di Eurospin e che invitano a contattare un numero a pagamento. (Fonte Concorsi pubblici.net - https://www.concorsipubblici.net/)



