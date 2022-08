Eventi 197

Etnos al Sicily Food Festival con N'arancina Speciale: appuntamento in corso Umberto a Caltanissetta

N’Arancina Speciale vede protagonisti disabili ed ex minori stranieri non accompagnati

Redazione

30 Agosto 2022 10:36 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/etnos-al-sicily-food-festival-con-narancina-speciale-appuntamento-in-piazza-umberto-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Nei giorni 2, 3 e 4 settembre si terrà, a partire dalle ore 18:00, la nuova edizione del Sicily Food Festival, lungo Corso Umberto I, a Caltanissetta. La Cooperativa Etnos vi presenzierà con N’Arancina Speciale, progetto nato dall’esperienza di Raggi d’Isole, centro edu-aggregativo per persone disabili.N’Arancina Speciale vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolte in un percorso inclusivo lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine, le quali vengono prodotte con ingredienti tipici del territorio.

In particolare, il progetto fa affidamento sui Presìdi Slow Food – associazione che nasce per il recupero e la salvaguardia di piccole produzioni di eccellenza gastronomica, minacciate dall’agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall’omologazione; promuove la degustazione a ritmo lento di cibi genuini ‒, su Coldiretti Sicilia e su Fattoria Rosanna ‒ marchio commerciale di Restart!, che impegna le donne vittime di violenza nella produzione di erbe aromatiche.L’etimologia di “N’Arancina” deriva dalla parola araba “Nāranjīya”, ovvero “arancia”; infatti, la pietanza siciliana ha la forma e il colore che richiamano quelli del frutto. All’evento la Cooperativa Etnos proporrà i seguenti gusti di arancine: Melanzane alla parmigiana; Sparacello e Ragusano Dop; Salmone e avocado; Carne. Nelle proposte si scoprono il pomodoro Buttiglieddru di Licata, la Provola delle Madonie e il Ragusano Dop, ingredienti che rientrano nei Presìdi Slow Food di Sicilia. Inoltre, vi sono i prodotti del Mercato di Campagna Amica.



Nei giorni 2, 3 e 4 settembre si terrà, a partire dalle ore 18:00, la nuova edizione del Sicily Food Festival, lungo Corso Umberto I, a Caltanissetta. La Cooperativa Etnos vi presenzierà con N'Arancina Speciale, progetto nato dall'esperienza di Raggi d'Isole, centro edu-aggregativo per persone disabili.N'Arancina Speciale vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolte in un percorso inclusivo lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine, le quali vengono prodotte con ingredienti tipici del territorio. In particolare, il progetto fa affidamento sui Presìdi Slow Food - associazione che nasce per il recupero e la salvaguardia di piccole produzioni di eccellenza gastronomica, minacciate dall'agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall'omologazione; promuove la degustazione a ritmo lento di cibi genuini ?, su Coldiretti Sicilia e su Fattoria Rosanna ? marchio commerciale di Restart!, che impegna le donne vittime di violenza nella produzione di erbe aromatiche.L'etimologia di "N'Arancina" deriva dalla parola araba "N?ranj?ya", ovvero "arancia"; infatti, la pietanza siciliana ha la forma e il colore che richiamano quelli del frutto. All'evento la Cooperativa Etnos proporrà i seguenti gusti di arancine: Melanzane alla parmigiana; Sparacello e Ragusano Dop; Salmone e avocado; Carne. Nelle proposte si scoprono il pomodoro Buttiglieddru di Licata, la Provola delle Madonie e il Ragusano Dop, ingredienti che rientrano nei Presìdi Slow Food di Sicilia. Inoltre, vi sono i prodotti del Mercato di Campagna Amica.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare