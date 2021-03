Attualita 209

Etna, la nube di gas arriva fino in Cina: a svelarlo sono le immagini immortalate da un satellite

Il fenomeno è riconducibile al parossismo del 4 marzo e poi del 7 marzo. Si tratta di anidride solforosa, gas incolore di odore pungente, il biossido di zolfo

Redazione

09 Marzo 2021 11:37

Non se lo aspettavano neanche gli scienziati quando lo hanno visto. Eppure i dati e le immagini parlano chiaro: la nube di anidride solforosa dell’Etna è giunta persino sul cielo sopra la Cina. In una immagine del satellite Sentinel 5, spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, così come è stata ripresa dalla Adam Platform, si vede la nube di SO2, anidride solforosa, appunto, gas incolore di odore pungente, il biossido di zolfo.

È quella del parossismo del 4 marzo e poi del 7 marzo, appena partita dalla Sicilia, dopo il decimo evento della sequenza iniziata il 16 febbraio. Nei giorni scorsi, in particolare nella giornata di domenica, gli effetti della intensa attività del vulcano ha creato pesanti disagi nei paesi del versante sud-est dell'Etna. Fenomeni naturali che in questo post-Sanremo rimandano all’anidride solforosa di Lucio Dalla, a «tutti i dati raccolti trasmessi all’elaboratore», alle «percentuali di particelle solide presenti nell’atmosfera». Il «mondo sembra brutto», ma «di certo qualcosa deve pure accadere».



Non se lo aspettavano neanche gli scienziati quando lo hanno visto. Eppure i dati e le immagini parlano chiaro: la nube di anidride solforosa dell'Etna è giunta persino sul cielo sopra la Cina. In una immagine del satellite Sentinel 5, spiega l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, così come è stata ripresa dalla Adam Platform, si vede la nube di SO2, anidride solforosa, appunto, gas incolore di odore pungente, il biossido di zolfo. È quella del parossismo del 4 marzo e poi del 7 marzo, appena partita dalla Sicilia, dopo il decimo evento della sequenza iniziata il 16 febbraio. Nei giorni scorsi, in particolare nella giornata di domenica, gli effetti della intensa attività del vulcano ha creato pesanti disagi nei paesi del versante sud-est dell'Etna. Fenomeni naturali che in questo post-Sanremo rimandano all'anidride solforosa di Lucio Dalla, a «tutti i dati raccolti trasmessi all'elaboratore», alle «percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera». Il «mondo sembra brutto», ma «di certo qualcosa deve pure accadere».

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare