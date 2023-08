Cronaca 362

Etna in attività, l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 20

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un'ordinanza con cui si dispone per le prossime 48 ore il divieto temporaneo di circolazione di mezzi due ruote

Redazione

14 Agosto 2023 12:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/etna-in-attivita-laeroporto-di-catania-restera-chiuso-fino-alle-20 Copia Link Condividi Notizia

L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle 20 a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo conferma la Sac, la società che gestisce lo scalo, che inizialmente aveva sospeso il traffico aereo nello scalo fino alle 13. Tutti gli arrivi e le partenze sono inibiti e i passeggeri dovranno presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati ci si può rivolgere alle compagnie aeree.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un'ordinanza con cui si dispone per le prossime 48 ore il divieto temporaneo di circolazione di mezzi due ruote (cicli e motocicli) e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale. La decisione è stata presa a causa della presenza in molte strada della città della cenere vulcanica emessa dall'Etna.

Intanto è già scattata la pulizia delle strade dalla sabbia vulcanica con servizi straordinari con l'impiego di personale delle aziende appaltatrici del servizio di raccolta dei rifiuti. L'amministrazione comunale raccomanda infine ai cittadini di "depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni in prossimità delle abitazioni".



L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle 20 a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo conferma la Sac, la società che gestisce lo scalo, che inizialmente aveva sospeso il traffico aereo nello scalo fino alle 13. Tutti gli arrivi e le partenze sono inibiti e i passeggeri dovranno presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati ci si può rivolgere alle compagnie aeree. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un'ordinanza con cui si dispone per le prossime 48 ore il divieto temporaneo di circolazione di mezzi due ruote (cicli e motocicli) e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale. La decisione è stata presa a causa della presenza in molte strada della città della cenere vulcanica emessa dall'Etna. Intanto è già scattata la pulizia delle strade dalla sabbia vulcanica con servizi straordinari con l'impiego di personale delle aziende appaltatrici del servizio di raccolta dei rifiuti. L'amministrazione comunale raccomanda infine ai cittadini di "depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni in prossimità delle abitazioni".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare