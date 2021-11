Cronaca 171

Estorsione aggravata dal metodo mafioso, Miccoli si consegna al carcere di Rovigo

Miccoli è stato accompagnato in carcere dal proprio legale Antonio Savoia che ha commentato: "E' un uomo distrutto"

Redazione

24 Novembre 2021 16:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/estorsione-aggravata-dal-metodo-mafioso-miccoli-si-consegna-al-carcere-di-rovigo Copia Link Condividi Notizia

Si è consegnato intorno alle 13 al carcere di Rovigo Fabrizio Miccoli, l’ex giocatore del Palermo condannato definitivamente a 3 anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La decisione era stata presa dai giudici della seconda sezione penale della Cassazione, confermando la sentenza del gennaio 2020 della Corte di Appello di Palermo. Miccoli è stato accompagnato in carcere dal proprio legale Antonio Savoia che ha lamentato la diffusione delle notizie che riguardavano il suo assistito prima ancora che gli venisse notificato l’ordine di esecuzione. «È un uomo distrutto», ha commentato il suo avvocato. La decisione di costituirsi nel carcere veneto e non in quello di Lecce, città dove risiede con la la famiglia, da quanto si apprende, è riconducibile alla volontà dell’ex calciatore di «stare lontano il più possibile da tutto e da tutti».



Si è consegnato intorno alle 13 al carcere di Rovigo Fabrizio Miccoli, l'ex giocatore del Palermo condannato definitivamente a 3 anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La decisione era stata presa dai giudici della seconda sezione penale della Cassazione, confermando la sentenza del gennaio 2020 della Corte di Appello di Palermo. Miccoli è stato accompagnato in carcere dal proprio legale Antonio Savoia che ha lamentato la diffusione delle notizie che riguardavano il suo assistito prima ancora che gli venisse notificato l'ordine di esecuzione. «È un uomo distrutto», ha commentato il suo avvocato. La decisione di costituirsi nel carcere veneto e non in quello di Lecce, città dove risiede con la la famiglia, da quanto si apprende, è riconducibile alla volontà dell'ex calciatore di «stare lontano il più possibile da tutto e da tutti».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare