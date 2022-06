Cronaca 117

Esternalizzazione servizi, la Cgil: "Dal comune di Caltanissetta troppi incarichi affidati a ditte esterne"

Pubblichiamo di seguito la nota a firma del segretario generale Rosanna Moncada e del segretario Funzione Pubblica, Angelo Polizzi

Redazione

Assistiamo con preoccupazione al fenomeno delle esternalizzazioni attività proprie degli enti che sta montando in alcune amministrazioni della provincia di Caltanissetta (Ufficio Tributi Comune di Caltanissetta e Ufficio ragioneria Comune di Vallelunga per es.), le ragioni di queste scelte, sono ascriviibili secondo le amministrazioni alla carenza generale di personale e in particolare di dipendenti qualificati. Si tratta, in alcuni casi, di un vero e proprio smantellamento di servizi essenziali per i cittadini. Queste scelte per un verso denotano la totale assenza di programmazione degli enti nel valorizzare e motivare il personale interno, pensiamo alla disapplicazione di istituti contrattuali come le progressioni orizzontali e verticali), la mancata riqualificazione per il personale addetto con corsi di formazione finalizzati al miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi erogati, l’assenza di piani di assunzione mirati a colmare questi vuoti di organico.

Ma ancora più preoccupante, per la nostra visione del lavoro, è l’ulteriore precarizzazione con un sistema di tutele decrescenti per questi i lavoratori che inevitabilmente avviene affidando questi servizi a ditte esterne. In una terra dove stentano a partire le iniziative imprenditoriali quella che sembra una soluzione diventa nel medio e nel lungo termine un problema che a va a sommarsi agli innumerevoli che stiamo attraversando. Molte sono le funzioni del lavoro pubblico ma quella di collante sociale in questa fase è probabilmente tra le più importatati, gli enti locali, a nostro parere devono fare ogni sforzo per assolvere questo compito, attraverso una offerta e organizzazione del lavoro stabile e di qualità, ne gioverebbero il lavoratori e i servizi offerti alla cittadinanza. Lo svuotamento di giovani, di energie, di intelligenze delle nostre città richiede interventi immediati, con il PNRR si prospettano davanti a noi opportunità probabilmente irripetibili, coglierle è un dovere assoluto soprattutto dalle amministrazioni locali, le amministrazioni più vicine ai cittadini.



