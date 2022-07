Salute 88

Estate e capelli che cadono? Niente paura, per gli esperti è un fenomeno normale

Ecco quali accorgimenti possono aiutare a favorire il ciclo vitale del capello fino a ottenere una chioma rigogliosa

Redazione

In estate, la caduta dei capelli è spesso più intensa rispetto agli altri periodi dell’anno. Il fenomeno, inoltre, tende a prolungarsi anche nelle settimane successive, quelle che anticipano la stagione autunnale. Ma questa situazione, che spesso viene vissuta con timore, non deve spaventare: la perdita di una certa quantità di capelli è infatti associata a un normale ciclo fisiologico della capigliatura e favorisce un ricambio che rende la chioma più forte e più bella.

Nulla di allarmante, quindi, perché i capelli che cadono fra i mesi estivi e quelli autunnali, si trovano in una fase detta Telogen, un periodo che fa parte del normale ciclo vitale del capello e che porta alla cessazione di tutte le sue attività vitali. In poche parole, in alcuni periodi dell’anno, la chioma tende a sbarazzarsi dei capelli morti che stazionano nel cuoio capelluto, favorendo il distacco del fusto dal follicolo e stimolando la nuova crescita.

Ma cosa facilita questa caduta di capelli in estate? La risposta è da ricercare nella maggiore esposizione della chioma ai raggi solari , che sottopongono il cuoio capelluto a un eccessivo stress ossidativo del tutto caratteristico di questo periodo dell’anno. A ciò si aggiunge poi un normale ricambio fisiologico del capello. Gli esseri umani, così come gli animali, sono infatti soggetti ogni anno a una leggera muta del pelo, un fenomeno necessario e assolutamente naturale.

E mentre il cuoio capelluto si disfa dei capelli morti, i follicoli lavorano già alla crescita di quelli nuovi, che già dopo pochi giorni iniziano a spuntare in maniera quasi impercettibile, fino a diventare parte integrante della chioma. I nuovi capelli, inoltre, appariranno più robusti e sani e daranno nuova vita alla capigliatura. Oggi esistono molti modi per trarre beneficio da questo fenomeno, che può essere rallentato senza compromettere del tutto il suo naturale svolgimento.

Ma quali accorgimenti possono aiutare a favorire il ciclo vitale del capello fino a ottenere una chioma rigogliosa? Innanzi tutto dei buoni trattamenti rinforzanti pre estate, che aiutano il capello a mantenersi più sano, più a lungo. E poi una leggera spuntatina dal parrucchiere, che saprà trattare la capigliatura con soluzioni professionali e all’avanguardia, mirate a salvaguardare il benessere del capello. (Fonte Dilei.it)



