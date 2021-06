Eventi 133

Estate a Caltanissetta, musica elettronica nel cuore del centro storico della città

Il format mira a far vivere le location storiche in una chiave innovativa e con contenuti culturali

Redazione

22 Giugno 2021 16:39

Suoni in Itinere - il centro che suona è una rassegna di musica elettronica che si svolgerà a Caltanissetta, durante il periodo estivo. Il format mira a far vivere le location storiche in una chiave innovativa e con contenuti culturali. Il progetto desidera promuovere e sostenere le qualità e le eccellenze del territorio siciliano, in modo da valorizzare le risorse artistiche, culturali, ambientali e turistiche. In modo da creare opportunità per il miglioramento sociale ed economico dello stesso territorio, anche attraverso partnership con imprese culturali, creative e innovative di comunità locali, rafforzando l’offerta turistica e culturale dei territori. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione tramite la piattaforma eventbrite.it.

Le location sono tutte nel cuore del centro storico di Caltanissetta nelle seguenti date: il 09 Luglio Scalinata Luigi Capuana - Sikè, il 21 Luglio via T.Tamburini - Medina Restorant, 10 Settembre Scalinata Grazia - Punto G. Tutti gli eventi si svolgeranno all’aperto seguendo le norme anti Covid, in orari dalle 18:30 alle 00:00.



