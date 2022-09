Cronaca 218

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Belpasso, morto uno dei proprietari

Secondo quanto accertato, l'esplosione è avvenuta all'esterno della struttura, mentre l'uomo stava lavorando con della polvere pirica

Redazione

Terribile incidente in una fabbrica di fuochi a Belpasso. Nell'esplosione, la cui dinamica è ancora tutta da ricostruire, è rimasto ucciso Antonino Vaccalluzzo, 62 anni, uno dei titolari. La ditta colpita, intorno alle 7.30 di questa mattina, è la Vaccalluzzo Events, una delle più importanti del settore, con allestimenti in Sicilia ma anche oltre lo Stretto. Secondo quanto accertato, l'esplosione è avvenuta all'esterno della struttura, mentre l'uomo stava lavorando con della polvere pirica. La deflagrazione non avrebbe causato danni alla fabbrica né fatto scaturire un incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Belpasso, reparto operativo del comando provinciale di Catania insieme con gli artificieri dell'Arma e i vigili del fuoco. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Nel novembre del 2019 un altro gravissimo incidente avvenne in una fabbrica di fuochi d'artificio, la Costa di Barcellona Pozzo di Gotto. Una vera strage, ius cui morirono 5 persone.



