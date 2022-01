Cronaca 1009

Paura a Gela, esplosione alla Raffineria: fiamme all'Isola 8, nessun ferito

E' scattato immediatamente il piano di emergenza. L'incendio è stato domato poco dopo

Redazione

11 Gennaio 2022 16:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/esplosione-alla-raffineria-di-gela-fiamme-allisola-8-nessun-ferito Copia Link Condividi Notizia

Un incendio divampato nella Raffineria Eni di Gela ha fatto scattare il Piano di emergenza generale. Le fiamme, che si levano altissime, si sono sviluppate negli impianti di distillazione dell'Isola 8, pare dopo la esplosione di un forno. Il boato si e' sentito distintamente in tutta l'area industriale. Nelle operazioni di spegnimento sono state impegnate le squadre della rimessa anticendio. Non risultano feriti.L'esplosione e il successivo incendio hanno provocato un fuggi fuggi generale da parte degli operai, anche dell'indotto, che in quel momento erano al lavoro. Sono già in corso accertamenti tecnici per individuare le cause dell'esplosione.

“Eni informa - si legge in una nota dell'azienda - che oggi alle 13:30 all’interno di un forno dell’impianto Ecofining della bioraffineria di Gela si è verificato un disservizio tecnico che ha causato fumosità per alcuni minuti ma nessuna conseguenza alle persone, all’esterno del forno, o ad altri impianti della raffineria. Attivate immediatamente le procedure di emergenza, il forno è stato messo in sicurezza dalle squadre operative, supportate a titolo precauzionale anche dai vigili del fuoco interni. E’ stato attivato il piano di comunicazione a tutti gli enti, nel frattempo sono in corso di accertamento le cause dell’evento”.



Un incendio divampato nella Raffineria Eni di Gela ha fatto scattare il Piano di emergenza generale. Le fiamme, che si levano altissime, si sono sviluppate negli impianti di distillazione dell'Isola 8, pare dopo la esplosione di un forno. Il boato si e' sentito distintamente in tutta l'area industriale. Nelle operazioni di spegnimento sono state impegnate le squadre della rimessa anticendio. Non risultano feriti.L'esplosione e il successivo incendio hanno provocato un fuggi fuggi generale da parte degli operai, anche dell'indotto, che in quel momento erano al lavoro. Sono già in corso accertamenti tecnici per individuare le cause dell'esplosione. "Eni informa - si legge in una nota dell'azienda - che oggi alle 13:30 all'interno di un forno dell'impianto Ecofining della bioraffineria di Gela si è verificato un disservizio tecnico che ha causato fumosità per alcuni minuti ma nessuna conseguenza alle persone, all'esterno del forno, o ad altri impianti della raffineria. Attivate immediatamente le procedure di emergenza, il forno è stato messo in sicurezza dalle squadre operative, supportate a titolo precauzionale anche dai vigili del fuoco interni. E' stato attivato il piano di comunicazione a tutti gli enti, nel frattempo sono in corso di accertamento le cause dell'evento".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare