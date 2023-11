Cronaca 516

Esplode una bombola di gpl: quattro persone ferite, una è gravissima

Dalle ore 8.30 circa, squadre del comando vigili del fuoco di Pordenone sono al lavoro

Redazione

Fuga di gas ed esplosione di una bombola di gpl questa mattina, venerdì 10 novembre, in via Planton 39 a Rorai Grande di Pordenone. Tre feriti. E' accaduto verso le 8. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118: 4 feriti, uno grave. Dalle ore 8.30 circa, squadre del comando vigili del fuoco di Pordenone, supportate dalla squadra del distaccamento di Sacile, stanno intervenendo a Pordenone per l’esplosione di una casetta.

Quattro le persone ferite soccorse dai vigili del fuoco e dal personale sanitario. Al momento sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’abitazione e di tutta l’area interessata dall’esplosione. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, giunto anche con l’elisoccorso, sul posto sono presenti i carabinieri.



