Esplode camper in nord Sardegna, muore bimbo di 10 anni

La tragedia sulla spiaggia di Bados, a Olbia

Un bambino di 10 anni è morto nell’esplosione del camper in cui si trovava con la famiglia, sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci. Secondo le prime informnazioni, lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas dalla bombola utilizzata per cucinare. A seguito dell’esplosione è partito un incendio che sta impegnando mezzi aerei e squadre a terra del coropo forestale. Il fumo nero è visibile a distanza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Il camper era parcheggato in via del Mulinello, a ridosso del litorale. Alcuni bagnanti in spiaggia hanno raccontato di aver sentito distintamente due forti boati in rapida successione: da qui l’ipotesi dell’esplosione di una o più bombole di gas. All’arrivo dei soccorritori, è stata trovata una donna in stato di choc, forse la mamma del bambino morto. (ANSA).



