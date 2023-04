Cronaca 291

Esplosione nel Messinese, 4 feriti: gravi una mamma e il figlio dodicenne

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere stato provocato da una piastra elettrica

Redazione

08 Aprile 2023 10:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/esplode-bombola-del-gas-nel-messinese-4-feriti-gravi-una-mamma-e-il-figlio-dodicenne Copia Link Condividi Notizia

Una bombola del gas è esplosa ieri sera a Tortorici, nel Messinese. Quattro i feriti di cui in gravi condizioni una mamma e il figlio dodicenne. Indagini sono in corso. Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso. L’esplosione è avvenuta in contrada Ilombati. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere stato provocato da una piastra elettrica utilizzata per il riscaldamento. Due dei feriti sono stati trasportati a Catania, uno al centro grandi ustioni e un altro all'ospedale Cannizzaro.



Una bombola del gas è esplosa ieri sera a Tortorici, nel Messinese. Quattro i feriti di cui in gravi condizioni una mamma e il figlio dodicenne. Indagini sono in corso. Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso. L'esplosione è avvenuta in contrada Ilombati. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere stato provocato da una piastra elettrica utilizzata per il riscaldamento. Due dei feriti sono stati trasportati a Catania, uno al centro grandi ustioni e un altro all'ospedale Cannizzaro.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare