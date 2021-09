Attualita 418

Esperti esterni, selezione per 25 figure professionali: avviso pubblico del distretto socio-sanitario di Gela

I professionisti saranno chiamati a svolgere le attività connesse alla realizzazione delle azioni del PAL (Piano Attuativo Locale)

Redazione

08 Settembre 2021 17:40

L’assessore ai Servizi Sociali, Nadia Gnoffo, rende noto che è stato emesso l’avviso pubblico di selezione per la costituzione di una long list di esperti per il conferimento di 25 incarichi professionali esterni alle amministrazioni dei comuni del Distretto socio – sanitario n.9 di Gela. Tali professionisti saranno chiamati a svolgere le attività connesse alla realizzazione delle azioni del PAL (Piano Attuativo Locale) – Quota Fondo Povertà 2018 – 2019 con opzione di rinnovo per le azioni del PAL 2020 – 2021. In particolare, si cercano: - 7 assistenti sociali per il potenziamento del servizio sociale professionale; - 1 assistente sociale, 1 psicologo, 1 coordinatore psicologico e 1 educatore professionale per il potenziamento dell’equipe multidisciplinare; - 3 educatori professionali, 1 psicologo e 1 esperto per il supporto amministrativo ai servizi attivati per il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; - 3 educatori professionali e 1 psicologo per il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare; - 1 esperto per il supporto amministrativo ai servizi attivati per il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare; - 4 assistenti sociali per il rafforzamento dei punti di accesso e del segretariato sociale.

I professionisti opereranno a Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera in ambienti caratterizzati da situazioni di elevato disagio sociale, sia di gruppo (soprattutto famiglie con minori) sia di singoli. Possono partecipare alla selezione: - i cittadini italiani; - i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; - i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Naturalmente, tutti i partecipanti devono godere dei diritti civili e politici, non devono avere condanne a loro carico né essere destinatari di provvedimenti che impediscano l’accesso al rapporto di pubblico impiego. I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 27 settembre 2021 apposita domanda in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso e scaricabile dal seguente link: https://trasparenza.comune.gela.cl.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_8017_806_1.html

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal dichiarante, a pena di esclusione. Quindi, dovrà essere presentata all’interno di un plico e consegnata direttamente al Protocollo Generale del Comune di Gela oppure inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.gela@pec.comune.gela.cl.it. La procedura selettiva sarà affidata a una commissione esaminatrice che sarà nominata in data successiva alla scadenza dell’avviso. Tutti i candidati risultati idonei saranno inseriti, per ciascun profilo e tipologia di intervento, in una long list di esperti che avrà durata biennale. Gli incarichi avranno decorrenza dalla data effettiva del conferimento degli incarichi e termineranno dopo 12 mesi naturali e consecutivi ma potranno essere rinnovati per uno o due anni, in caso di nuova programmazione del PAL 2020 e 2021.

“Ci sono molti giovani professionisti, laureati e in gamba, in cerca di una occupazione che permetta loro di crescere sotto il profilo personale e professionale – commentano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore Nadia Gnoffo - e ci auguriamo che in tanti partecipino. A loro vogliamo assicurare che tutto avverrà nel massimo della trasparenza. Questo Avviso Pubblico è estremamente importante, gli uffici dei Servizi Sociali ci hanno lavorato a lungo, e si inserisce perfettamente nel quadro delle azioni che vogliamo portare avanti sul territorio, in quanto permetterà di affrontare situazioni problematiche, anche di elevata complessità. L’obiettivo è dare una mano concretamente per il superamento della condizione di povertà, per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale. Tutti obiettivi che ci stanno molto a cuore e che, come amministrazione comunale, ci siamo prefissati sin dal nostro insediamento”.



